Украинский завод "Маяк" начал производить новые авиационные боеприпасы для ВСУ

Новые авиационные боеприпасы осколочного действия для Вооружённых сил Украины начал производить местный оборонный завод "Маяк". Информация об этом появилась на странице предприятия в соцсети. Зона поражения одного из таких снарядов достигает радиуса в 11 метров.