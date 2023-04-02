Украинский завод "Маяк" начал производить новые авиационные боеприпасы для ВСУ
Новые авиационные боеприпасы осколочного действия для Вооружённых сил Украины начал производить местный оборонный завод "Маяк". Информация об этом появилась на странице предприятия в соцсети. Зона поражения одного из таких снарядов достигает радиуса в 11 метров.
"Авиационные боеприпасы к БПАК (беспилотному авиационному комплексу осколочного действия. — Прим. Лайфа): ОБП-23.1 весом 1 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра", — сказано в сообщении завода.
Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы Украины за сутки используют до пяти тысяч снарядов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.