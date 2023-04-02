Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 13:27

Японский композитор Рюити Сакамото умер на 72-м году жизни

<p>Рюити Сакамото. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%A0%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RyuichiSakamotoJI4.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Рюити Сакамото. Обложка © Wikipedia

Известный японский композитор Рюити Сакамото умер в возрасте 71 года. Об этом сообщила газета Kyodo News со ссылкой на его пресс-службу.

Композитор последние годы боролся с раком, а в июне 2022 года он сообщил, что болезнь уже на четвёртой стадии. Сакамото был автором музыки к фильмам "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" и "Последний император". За музыку для последней картины композитор получил "Оскар" и "Грэмми". В 1978 году он вместе с Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаши создал группу Yellow Magic Orchestra (YMO), которая в дальнейшем стала легендарной. Сакамото играл в ней на клавишах.

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Светлана Оперук
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