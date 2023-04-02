Японский композитор Рюити Сакамото умер на 72-м году жизни

Композитор последние годы боролся с раком, а в июне 2022 года он сообщил, что болезнь уже на четвёртой стадии. Сакамото был автором музыки к фильмам "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" и "Последний император". За музыку для последней картины композитор получил "Оскар" и "Грэмми". В 1978 году он вместе с Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаши создал группу Yellow Magic Orchestra (YMO), которая в дальнейшем стала легендарной. Сакамото играл в ней на клавишах.