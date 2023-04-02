Вмешательство США в украинский конфликт привело к непоправимым последствиям для этого государства, это эпическая катастрофа. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Пол Госар.

"Американское участие в конфликте между Россией и Украиной стало эпической катастрофой. <…> Каждый день без мира — это ещё один день, ставящий под угрозу хрупкую безопасность, которой мир наслаждался на протяжении десятилетий, не подвергаясь риску разрушительного воздействия ядерного оружия", — приводит его слова The Iowa Standard.

Госар считает, что Америка разваливается на части. Он подчеркнул, что инфраструктура США неисправна, а железнодорожным путям нужна реконструкция. Также республиканец обратил внимание на распространение преступности и рост числа бездомных. По мнению конгрессмена, властям страны необходимо сосредоточить ресурсы для решения внутренних проблем, а не помощи Незалежной. Госар направил обращение главе комитета по ассигнованиям Палаты представителей США Кей Грейнджер с призывом не выделять средства на вооружения для Киева.