Во Франции премьер-министр отчитала госсекретаря за интервью журналу Playboy

Согласие госсекретаря по социальной и солидарной экономике и общественной жизни Франции Марлен Шьяппа дать интервью журналу Playboy стало причиной скандала. За этот шаг её отчитала премьер-министр страны Элизабет Борн, пишет газета Le Figaro.

Недавно Шьяппа рассказала в "Твиттере", что согласилась на публикацию в журнале, поскольку она везде защищает права женщин. После этого ей позвонила Борн, которая сочла такое решение совершенно неуместным в нынешнем социальном контексте.

При этом согласие политика на интервью поддержали в парламентской группе президентской партии "Ренессанс". Там указали, что она могла бы поднять серьёзные темы в беседе с изданием, а речи о позировании не идёт. Однако журнал сообщает, что фото госсекретаря всё же будет на обложке. На данный момент номер с её участием ещё не вышел.