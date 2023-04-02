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2 апреля, 13:36

Во Франции премьер-министр отчитала госсекретаря за интервью журналу Playboy

Согласие госсекретаря по социальной и солидарной экономике и общественной жизни Франции Марлен Шьяппа дать интервью журналу Playboy стало причиной скандала. За этот шаг её отчитала премьер-министр страны Элизабет Борн, пишет газета Le Figaro.

Недавно Шьяппа рассказала в "Твиттере", что согласилась на публикацию в журнале, поскольку она везде защищает права женщин. После этого ей позвонила Борн, которая сочла такое решение совершенно неуместным в нынешнем социальном контексте.

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При этом согласие политика на интервью поддержали в парламентской группе президентской партии "Ренессанс". Там указали, что она могла бы поднять серьёзные темы в беседе с изданием, а речи о позировании не идёт. Однако журнал сообщает, что фото госсекретаря всё же будет на обложке. На данный момент номер с её участием ещё не вышел.

Ранее Лайф писал о том, что эротический журнал для мужчин Playboy, который закрылся в 2020 году, возобновит работу в новом формате — это будет платформа, аналогичная сервису OnlyFans.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Илья Суриков
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