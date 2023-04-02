Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 13:57

Самолёт-разведчик ВМС США нарушил воздушную границу Ирана

Американский военный самолёт-разведчик ЕР-3Е компании Lockheed Martin нарушил воздушную границу Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на отдел связей с общественностью ВМС Исламской Республики.

Инцидент произошёл в районе Оманского залива. После того как самолёт пересёк воздушную границу Ирана, Военно-морские силы страны были приведены в полную боеготовность и направили экипажу американского воздушного судна предупреждение.

После этого самолёт покинул воздушное пространство Исламской Республики. По данным сервиса Flightradar24, сейчас он продолжает курсировать вдоль границы Ирана в небе над Оманским заливом.

КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерной атакой в ответ на военные провокации

КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерной атакой в ответ на военные провокации

Как сообщал Лайф, над Чёрным морем вблизи Крыма ранее кружил британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint. Самолёт-шпион летел в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Обложка ©

Wikipedia

Иван Косицын
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров