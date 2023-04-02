Самолёт-разведчик ВМС США нарушил воздушную границу Ирана

Американский военный самолёт-разведчик ЕР-3Е компании Lockheed Martin нарушил воздушную границу Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на отдел связей с общественностью ВМС Исламской Республики.

Инцидент произошёл в районе Оманского залива. После того как самолёт пересёк воздушную границу Ирана, Военно-морские силы страны были приведены в полную боеготовность и направили экипажу американского воздушного судна предупреждение.

После этого самолёт покинул воздушное пространство Исламской Республики. По данным сервиса Flightradar24, сейчас он продолжает курсировать вдоль границы Ирана в небе над Оманским заливом.