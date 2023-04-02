Самолёт-разведчик ВМС США нарушил воздушную границу Ирана
Американский военный самолёт-разведчик ЕР-3Е компании Lockheed Martin нарушил воздушную границу Ирана. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на отдел связей с общественностью ВМС Исламской Республики.
Инцидент произошёл в районе Оманского залива. После того как самолёт пересёк воздушную границу Ирана, Военно-морские силы страны были приведены в полную боеготовность и направили экипажу американского воздушного судна предупреждение.
После этого самолёт покинул воздушное пространство Исламской Республики. По данным сервиса Flightradar24, сейчас он продолжает курсировать вдоль границы Ирана в небе над Оманским заливом.
Как сообщал Лайф, над Чёрным морем вблизи Крыма ранее кружил британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint. Самолёт-шпион летел в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании.