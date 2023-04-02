Седокова поделилась воспоминанием о непростой работе в подростковом возрасте

Певица Анна Седокова рассказала, что в 16 лет работала ведущей в ночном клубе, а начала трудиться в 15-летнем возрасте. Самой сложной она назвала именно работу в развлекательном заведении.

"В 16 лет я работала ведущей в клубе и ночью возвращалась домой в четыре утра. Зарабатывала около 20 долларов и молилась, чтобы не заснуть в машине такси, на которую я тратила пять-семь долларов, чтобы меня не увезли в лес, потому что мне нужно было в семь утра быть на парах в университете", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

По словам певицы, по мере взросления проблемы в жизни становились больше. Она отметила, что такой непростой путь мог повлиять и на её дружбу с телеведущей Ляйсан Утяшевой. Седокова считает, что женщина, прошедшая сложной дорогой по жизни, может понять женщину с похожей судьбой. Она выразила гордость тем, что они с Утяшевой поддерживают друг друга до сих пор.