Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 14:30

Туристы не поверят: Солдаты британской королевской гвардии рассказали об ужасных условиях в казармах

Daily Mail: Солдаты королевской гвардии Британии пожаловались на плохие условия в казармах

<p>Условия жизни в казармах солдат британской королевской гвардии. Обложка © <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-11923645/Shocking-state-British-Armys-filthy-Wellington-Barracks-revealed.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daily Mail</a></p>

Условия жизни в казармах солдат британской королевской гвардии. Обложка © Daily Mail

Солдаты британской королевской гвардии рассказали, что их казармы содержатся в ужасных условиях. Как сообщает Daily Mail, там очень грязно. Газета опубликовала фото из Веллингтонских казарм, которые находятся в 300 метрах от Букингемского дворца.

"Казармы Веллингтона абсолютно грязные, но снаружи выглядят великолепно. Туристы стоят у ворот, чтобы сфотографироваться, но они не поверят, какая жизнь у солдат внутри", — говорится в публикации.

Журналисты газеты сделали фото помещений, где живут солдаты известных полков — Колдстрим, Гренадеры, Ирландская, Шотландская и Валлийская гвардии. Их комнаты превратились в помойку, мусор из вёдер в коридорах тоже не убирается, а в туалетах появились грязь и плесень. Кроме того, солдаты сообщили, что их считают "отбросами" и они "внизу пищевой цепочки". Причём жаловаться бесполезно, поскольку их игнорируют.

Британка с помощью нейросети добилась отмены штрафа за парковку

Британка с помощью нейросети добилась отмены штрафа за парковку

Ранее принц Гарри заявил, что королевская семья утаивала информацию о прослушке телефонов. Обвинил он в сокрытии таких данных медиахолдинг News Group Newspapers (NGN), в который входят газеты Times, Sun и Mirror. Компания, как оказалось, боялась, что принц обратится в суд.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Великобритания
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров