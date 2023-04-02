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2 апреля, 14:46

"Клоуны": Немцев развеселил план Киева по "деоккупации" Крыма

Читатели Die Welt высмеяли план Киева по "деоккупации" Крыма

План украинских властей по "деоккупации" Крыма оставил в весёлом недоумении читателей немецкой газеты Die Welt. В комментариях под данной новостью большинство юзеров пришли к выводу, что мечты Киева являются бредом и абсурдом.

"Правительство Украины, видать, полностью состоит из клоунов", — написал один пользователь.

"Об этом Украина может только мечтать. Но до этого не дойдёт, потому что в какой-то момент США будет достаточно и тогда наступит мир, которого "Мистер З" (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. Лайфа) не застанет", — добавил другой.

Также комментаторы посоветовали украинским властям трезво оценивать собственные возможности и не заикаться про полуостров, на котором проживают русские. Кто-то из пользователей напомнил про недавний репортаж про Крым, снятый американскими журналистами, в котором местные чётко обозначили, что Украине там рады точно не будут. Кроме того, юзеры сошлись во мнении, что ни одна западная страна не поддержит Киев в осуществлении плана по так называемому возвращению Крыма.

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Ранее Лайф сообщал, что на Украине придумали план по "деоккупации" Крыма, который состоит из 12 пунктов, включая переименование Севастополя, люстрацию и снос Крымского моста. Его автором является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова
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