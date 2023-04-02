Врач назвала болезни, которые часто сопровождают аутизм

Аутизм сопровождает множество различных болезней, в том числе проблемы с ЖКТ и пищевую аллергию. Подробнее об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России, главный научный сотрудник НИИ педиатрии и охраны здоровья детей врач-педиатр Татьяна Турти.

"Например, среди детей с аутизмом, по данным некоторых научных исследований, в два с половиной раза чаще распространены пищевая аллергия, болезни желудочно-кишечного тракта. Чаще встречаются травмы: растяжения, вывихи. Значительно чаще встречаются стоматологические проблемы", — сообщила специалист.

Также часто у детей с аутизмом есть сенсорные проблемы. Это может быть, например, нарушение вкусовой чувствительности. Как объяснила Турти, при аутизме часто встречается избирательное пищевое поведение у ребёнка, поэтому многие продукты он не ест и тяжело расширить рацион. Но улучшить состояние здоровья и качество жизни чада с РАС возможно. По словам врача, в НИИ педиатрии и охраны здоровья детей специалисты создают эффективную модель ранней и динамической мультидисциплинарной помощи ребёнку с аутизмом. Для этого проводятся лабораторные и инструментальные исследования.