Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграционных процессов в Евразии

Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии. В нём лидер, в частности, назвал Союзное государство локомотивом интеграционных процессов в Евразии.

"Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. К настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Беларуси в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы", — приводит пресс-служба Кремля слова главы государства.

Путин отметил важность того, что в текущих условиях Москва и Минск обеспечивают надёжную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, а также эффективно координируют действия на мировой арене. Вместе с тем президент выразил уверенность, что страны совместно преодолеют все трудности и продолжат работу по наращиванию союзнических связей.