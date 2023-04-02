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2 апреля, 15:33

Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграционных процессов в Евразии

Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии. В нём лидер, в частности, назвал Союзное государство локомотивом интеграционных процессов в Евразии.

"Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. К настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Беларуси в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы", — приводит пресс-служба Кремля слова главы государства.

Путин отметил важность того, что в текущих условиях Москва и Минск обеспечивают надёжную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, а также эффективно координируют действия на мировой арене. Вместе с тем президент выразил уверенность, что страны совместно преодолеют все трудности и продолжат работу по наращиванию союзнических связей.

Лукашенко сообщил о наращивании Белоруссией и РФ потенциала Союзного государства

Лукашенко сообщил о наращивании Белоруссией и РФ потенциала Союзного государства

Ранее Путин заявил, что Москва и Минск эффективно сотрудничают, несмотря на мощное санкционное давление. Российский лидер также выразил уверенность, что продолжение работы по наращиванию комплекса союзнических связей в полной мере отвечает интересам жителей обеих стран.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова
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