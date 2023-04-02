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2 апреля, 15:35

Несколько населённых пунктов Московской области оказались подтоплены

В Московской области оказались подтоплены несколько населённых пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, сообщает РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, такая ситуация зафиксирована в Луховицах, Воскресенске, Дмитрове, Можайске, а также Коломне и Ступине. Специалисты мониторят ситуацию. В Луховицах местным жителям помогают покинуть подтопленную территорию.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в некоторых регионах России из-за "дружного развития половодья и дождей" могут начаться затопления в городах. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, о каких территориях идёт речь.

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ТАСС / Максим Григорьев

Илья Суриков
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