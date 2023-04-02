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2 апреля, 15:51

Путин назвал важным процесс укрепления оборонного потенциала Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин назвал важным укрепление оборонного потенциала Союзного государства в непростых условиях. Об этом он заявил в поздравлении для участников торжественных собраний по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии.

"Важно, что в нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надёжную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируем действия на международной арене", — указал российский лидер.

Глава государства выразил уверенность в том, что удастся совместно преодолеть все трудности и продолжить работу по наращиванию союзнических связей между Россией и Белоруссией.

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Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграционных процессов в Евразии.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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