Путин назвал важным процесс укрепления оборонного потенциала Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин назвал важным укрепление оборонного потенциала Союзного государства в непростых условиях. Об этом он заявил в поздравлении для участников торжественных собраний по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии.
"Важно, что в нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надёжную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируем действия на международной арене", — указал российский лидер.
Глава государства выразил уверенность в том, что удастся совместно преодолеть все трудности и продолжить работу по наращиванию союзнических связей между Россией и Белоруссией.
Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграционных процессов в Евразии.