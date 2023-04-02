Поездка в регион, встреча с Лукашенко: Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

На предстоящей неделе президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности страны. Об этом говорится в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

В программе также говорится, что на следующей неделе президент приедет в один из российских регионов, однако название его пока не раскрывается. Кроме того, в Москве Путин проведёт встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Вместе с тем на неделе в Кремле состоится церемония вручения верительных грамот.