Поездка в регион, встреча с Лукашенко: Стали известны планы Путина на предстоящую неделю
Путин на неделе проведёт заседание СБ РФ, встретится с Лукашенко и посетит один из регионов
На предстоящей неделе президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с членами Совета безопасности страны. Об этом говорится в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Путин на неделе проведёт заседание СБ РФ, встретится с Лукашенко и посетит один из регионов. Видео © Telegram / Павел Зарубин
"Путин на неделе проведёт заседание Совета безопасности, так называемый большой Совбез. Конечно, будут новости", — отметил Зарубин.
В программе также говорится, что на следующей неделе президент приедет в один из российских регионов, однако название его пока не раскрывается. Кроме того, в Москве Путин проведёт встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Вместе с тем на неделе в Кремле состоится церемония вручения верительных грамот.
Ранее Лайф сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил визит Путина в Турцию в конце апреля. А до этого стало известно, что российский лидер планирует в ближайшее время встретиться с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The