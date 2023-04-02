Умер чемпион СССР 1978 года по боксу в тяжёлом весе Игорь Высоцкий
На 70-м году ушёл из жизни чемпион СССР 1978 года по боксу в тяжёлом весе Игорь Высоцкий. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.
Кроме победы на чемпионате СССР, у боксёра в арсенале три бронзовые медали турнира. Высоцкий был также единственным, кто сумел дважды победить трёхкратного олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира, кубинца Теофило Стивенсона. Эти два триумфа произошли на международных турнирах в Гаване в 1973 году и Минске в 1976-м. И в знаковом для себя 1978 году он стал одним из трёх советских боксёров – участников спаррингов с Мохаммедом Али. Карьеру он решил завершить в 1980-м, когда не был отобран на Олимпиаду.
После ухода с большого ковра Высоцкий работал в Спорткомитете СССР, открыл в подмосковных Мытищах "Спортивный клуб Высоцкого" для детей, занимался бизнесом и снимался в кино.
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Wikipedia / Иван Воробьёв