Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 18:36

Умер чемпион СССР 1978 года по боксу в тяжёлом весе Игорь Высоцкий

На 70-м году ушёл из жизни чемпион СССР 1978 года по боксу в тяжёлом весе Игорь Высоцкий. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Кроме победы на чемпионате СССР, у боксёра в арсенале три бронзовые медали турнира. Высоцкий был также единственным, кто сумел дважды победить трёхкратного олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира, кубинца Теофило Стивенсона. Эти два триумфа произошли на международных турнирах в Гаване в 1973 году и Минске в 1976-м. И в знаковом для себя 1978 году он стал одним из трёх советских боксёров – участников спаррингов с Мохаммедом Али. Карьеру он решил завершить в 1980-м, когда не был отобран на Олимпиаду.

После ухода с большого ковра Высоцкий работал в Спорткомитете СССР, открыл в подмосковных Мытищах "Спортивный клуб Высоцкого" для детей, занимался бизнесом и снимался в кино.

Умер бывший главный тренер УНИКСа

Умер бывший главный тренер УНИКСа

Ранее Лайф писал, что 18 марта умер легендарный советский футболист и тренер ФК "Ростов" Валерий Синау. Он ушёл из жизни в возрасте 78 лет.

Обложка ©

Wikipedia / Иван Воробьёв

Арина Родионова
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