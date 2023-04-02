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2 апреля, 18:46

Грызлов: Ядерное оружие в Белоруссии разместят ближе к западным границам Союзного государства

Тактическое ядерное оружие в Белоруссии придвинут к западным границам Союзного государства, оно повысит возможности обеспечения безопасности. Об этом сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов. Он также напомнил, что до 1 июля в стране подготовят хранилище для такого типа вооружений.

По словам дипломата, в западных странах по данному вопросу поднимается много шума, что хорошо. Он подчеркнул, что эти государства наконец-то заострили внимание на важности паритета.

"Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы (Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Турция), то и мы должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", — заключил Грызлов в эфире телеканала СТВ.

В Белоруссии назвали тактическое ядерное оружие России сдерживающим фактором

В Белоруссии назвали тактическое ядерное оружие России сдерживающим фактором

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам Путина, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.

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t.me/ Официальный канал Министерства обороны Республики Беларусь

Никита Осипов
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