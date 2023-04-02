Грызлов: Ядерное оружие в Белоруссии разместят ближе к западным границам Союзного государства

Тактическое ядерное оружие в Белоруссии придвинут к западным границам Союзного государства, оно повысит возможности обеспечения безопасности. Об этом сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов. Он также напомнил, что до 1 июля в стране подготовят хранилище для такого типа вооружений.

По словам дипломата, в западных странах по данному вопросу поднимается много шума, что хорошо. Он подчеркнул, что эти государства наконец-то заострили внимание на важности паритета.

"Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы (Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Турция), то и мы должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства", — заключил Грызлов в эфире телеканала СТВ.