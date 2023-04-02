"Ростов" в меньшинстве обыграл "Торпедо" в матче РПЛ

В Ростове-на Дону команда хозяев поля обыграла московское "Торпедо" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе "Ростова" отличились Андрей Лангович (45-я минута) и Евгений Чернов (53). У гостей мяч забил Давид Караев (59). С 42-й минуты хозяева остались на поле вдесятером: красную карточку получил защитник Данил Глебов. А также в первом тайме у них при счёте 0:0 осталось нереализованным пенальти. Вратарь чёрно-белых Егор Бабурин отбил удар Дмитрия Полоза.

В результате ростовский клуб, набрав 44 очка, расположился на второй строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. "Торпедо" (10) — на последней.