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2 апреля, 20:10

"Ростов" в меньшинстве обыграл "Торпедо" в матче РПЛ

В Ростове-на Дону команда хозяев поля обыграла московское "Торпедо" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе "Ростова" отличились Андрей Лангович (45-я минута) и Евгений Чернов (53). У гостей мяч забил Давид Караев (59). С 42-й минуты хозяева остались на поле вдесятером: красную карточку получил защитник Данил Глебов. А также в первом тайме у них при счёте 0:0 осталось нереализованным пенальти. Вратарь чёрно-белых Егор Бабурин отбил удар Дмитрия Полоза.

В результате ростовский клуб, набрав 44 очка, расположился на второй строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги. "Торпедо" (10) — на последней.

"Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0

"Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0

Ранее Лайф писал, что "Краснодар" в гостях разгромил "Химки" со счётом 6:0. Таким образом, он занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.

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РФС

Арина Родионова
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