ВВС Израиля перехватили неизвестный летательный аппарат
Военно-воздушные силы Израиля перехватили неизвестный летательный аппарат, который мог следовать из Сирии. Об этом заявили в армейской пресс-службе.
"Только что вертолёты и истребители Армии обороны Израиля были задействованы для отслеживания неопознанного летательного аппарата, который, похоже, влетел на израильскую территорию со стороны Сирии", — рассказали там.
Этот объект был сбит на открытой местности, заявили в израильской армии, он не представлял угрозы "ни на одном этапе" полёта.
"В соответствии с протоколом сигнал тревоги активирован не был", — сообщили в пресс-службе.
О каком летательном аппарате идёт речь, не уточняется.
Как сообщал Лайф, три дня назад Израиль нанёс авиаудары по сирийской армии в окрестностях Дамаска. Там тоже были задействованы силы противовоздушной обороны.
Wikipedia / Deror Avi