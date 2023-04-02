ВВС Израиля перехватили неизвестный летательный аппарат

Военно-воздушные силы Израиля перехватили неизвестный летательный аппарат, который мог следовать из Сирии. Об этом заявили в армейской пресс-службе.

"Только что вертолёты и истребители Армии обороны Израиля были задействованы для отслеживания неопознанного летательного аппарата, который, похоже, влетел на израильскую территорию со стороны Сирии", — рассказали там.

Этот объект был сбит на открытой местности, заявили в израильской армии, он не представлял угрозы "ни на одном этапе" полёта.

"В соответствии с протоколом сигнал тревоги активирован не был", — сообщили в пресс-службе.

О каком летательном аппарате идёт речь, не уточняется.