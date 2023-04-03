Мило Джуканович проиграл выборы главы Черногории спустя более 30 лет у власти
Мило Джуканович. Фото © ТАСС / Risto Bozovic
Мило Джуканович, более 30 лет возглавлявший Черногорию, проиграл на состоявшихся в выходные выборах. Теперь его на этом посту сменит "случайный" кандидат, проведший в политике только три года, — экономист Яков Милатович.
Как пишет ТАСС, народ, очевидно, жёстко отреагировал на главный лозунг избирательной кампании Джукановича "Мило. Кто же ещё?", заявив: "Кто угодно, только не Мило!" Граждане Черногории, видимо, так обрадовались новому руководителю, что устроили массовые стихийные праздничные шествия по всей стране, запускали фейерверки, зажигали фаеры и выкрикивали обидные речёвки в адрес проигравшего президента.
В минувшие выходные выборы прошли в нескольких странах Европы. Так, Социал-демократическая партия Финляндии проиграла на парламентских выборах. Премьер-министр и член этой партии Санна Марин признала поражение.