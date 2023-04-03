Мило Джуканович проиграл выборы главы Черногории спустя более 30 лет у власти

Мило Джуканович, более 30 лет возглавлявший Черногорию, проиграл на состоявшихся в выходные выборах. Теперь его на этом посту сменит "случайный" кандидат, проведший в политике только три года, — экономист Яков Милатович.

Как пишет ТАСС, народ, очевидно, жёстко отреагировал на главный лозунг избирательной кампании Джукановича "Мило. Кто же ещё?", заявив: "Кто угодно, только не Мило!" Граждане Черногории, видимо, так обрадовались новому руководителю, что устроили массовые стихийные праздничные шествия по всей стране, запускали фейерверки, зажигали фаеры и выкрикивали обидные речёвки в адрес проигравшего президента.