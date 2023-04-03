Мило Джуканович проиграл выборы главы Черногории спустя более 30 лет у власти

Мило Джуканович, более 30 лет возглавлявший Черногорию, проиграл на состоявшихся в выходные выборах. Теперь его на этом посту сменит "случайный" кандидат, проведший в политике только три года — экономист Яков Милатович.

Как пишет ТАСС, народ, очевидно, жёстко отреагировал на главный лозунг избирательной кампании Джукановича "Мило. Кто же ещё?", заявив "Кто угодно, только не Мило!". Граждане Черногории, видимо, так обрадовались новому руководителю, что устроили массовые стихийные праздничные шествия по всей стране, запускали фейерверки, зажигали файеры и выкрикивали обидные речёвки в адрес проигравшего президента.