В Москве открыт единый пункт отбора на военную службу по контракту

В Москве открылся единый пункт отбора желающих служить по контракту. Также для них запущена горячая линия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.

"В Москве начал работу единый пункт отбора на военную службу. Он располагается по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Приём ведут ежедневно с 9:00 до 19:00. В единый пункт отбора могут обратиться все желающие поступить на военную службу — как москвичи, так и жители других регионов России. Заявления принимают и от иностранных граждан", — говорится в сообщении.

В пункте отбора есть всё необходимое для работы специалистов, а также комфортные зоны ожидания для посетителей. Записаться можно и онлайн, выбрав дату и время на портале mos.ru. Там же есть список необходимых документов. Для полного содействия столичному военному комиссариату работает горячая линия — 117.

Спецпроект о военной службе по контракту на портале mos.ru называется contract.mos.ru. Там можно найти информацию об условиях службы, федеральных и московских выплатах и льготах военнослужащим, их семьям и родственникам.