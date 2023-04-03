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3 апреля, 01:27

Исследование: Россияне стали реже покупать фастфуд и чаще питаться в ресторанах

За неполный первый квартал 2023 года число покупок фастфуда в России упало на 4%. Проанализированы были приобретения в сетевых и несетевых, онлайн- и офлайн-точках питания. При этом россияне стали чаще тратить деньги в ресторанах, барах, кафе и столовых. Число покупок в таких заведениях выросло на 8%, а их обороты повысились на 19%.

"Несмотря на низкую базу первого квартала 2022 года из-за омикрона, в начале 2023 года уставший от стрессового состояния потребитель активизировал траты на категории развлечений, досуга, приятного времяпровождения. Бенефициаром дофаминового голода стала индустрия питания. При этом в первом квартале 2023 года фиксируется интерес к ресторанному, более качественному меню", — цитирует "Москва 24" специалистов аналитического ресурса "Чек индекс".

Выросли и средние чеки, рассказали авторы исследования. На фастфуд россияне стали тратить 423 рубля — на 15% выше прошлогодних показателей, а в заведениях общественного питания недорогой ценовой категории они оставляли в среднем 576 рублей (на 14% больше), в барах и ресторанах — 1354 рубля (на 12% больше). Аналитики также отметили, что работающий в отрасли бизнес высоко поднял планку в адаптации к изменившимся условиям и потребностям клиентов.

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Ранее Лайф писал, что в России выберут лучший ресторан года. На церемонии огласят топ-100 заведений, а оценку даст коллегия экспертов со всех уголков страны путём тайного голосования.

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Freepik

Арина Родионова
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