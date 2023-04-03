Названы регионы России, куда опоздает весна

В некоторых российских регионах долгожданная весна пока задерживается. Так, в Сибирском, Северо-Западном федеральных округах и Якутии до 10 апреля температура будет держаться ниже климатической нормы. В Ленинградской области ночные морозы достигнут двух – семи градусов в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Красноярского края, Иркутской области, в Хакасии температуры будут по-зимнему серьёзные. В Бурятии, в частности, прогнозируется до минус 15 градусов", — заявил Вильфанд в беседе с ТАСС.

А в Якутии морозы в течение недели вовсе могут достигать отметки в минус 25–30 градусов.