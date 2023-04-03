Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 02:07

Названы регионы России, куда опоздает весна

Вильфанд: В ряде российских регионов весна опаздывает

В некоторых российских регионах долгожданная весна пока задерживается. Так, в Сибирском, Северо-Западном федеральных округах и Якутии до 10 апреля температура будет держаться ниже климатической нормы. В Ленинградской области ночные морозы достигнут двух – семи градусов в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Красноярского края, Иркутской области, в Хакасии температуры будут по-зимнему серьёзные. В Бурятии, в частности, прогнозируется до минус 15 градусов", — заявил Вильфанд в беседе с ТАСС.

А в Якутии морозы в течение недели вовсе могут достигать отметки в минус 25–30 градусов.

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Ранее Вильфанд рассказал о том, в каких регионах России будет избыток осадков. Например, обилие дождей ожидает Ленинградскую, Мурманскую и Калининградскую области, а также большую часть территории азиатской части страны.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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