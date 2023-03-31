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31 марта, 11:30

Синоптик раскрыл причину аномальных снегопадов в Ростовской области

Синоптик Вильфанд: Снегопады в Ростовской области связаны с перемещением полярного воздуха

Сильные снегопады в Ростовской области связаны с резким перемещением полярного воздуха. Об этом в беседе с RT заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это привело к тому, что сформировался резкий фронтальный раздел, который разделяет две воздушные массы с разными температурными свойствами. Именно это и послужило причиной непогоды. Вследствие формирования фронтального раздела на Ростовскую область обрушились очень интенсивные осадки", — отметил он.

По словам эксперта, за день и за прошедшую ночь выпало примерно 50 миллиметров осадков, что является месячной нормой. Сегодня и завтра в Южном федеральном округе ожидаются заморозки. При этом в южной половине Ростовской области сегодня ночью прогнозируется до шести градусов ниже нуля. Не обойдётся и без осадков, однако они будут не такими интенсивными.

Вильфанд также отметил, что в воскресенье температура может увеличиться до +15. Через Ростовскую область и Краснодарский край будет проходить тёплый фронт, заключил эксперт.

На трассе М4 "Дон", где тысячи машин оказались в снежном плену, началось движение в обе стороны

На трассе М4 "Дон", где тысячи машин оказались в снежном плену, началось движение в обе стороны

Напомним, накануне на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": тысячи авто застряли в пробке почти на сутки, машины занесло снегом. По состоянию на утро 31 марта затор сократился с 60 до 30 километров, сотрудники МЧС вытаскивают из снежного плена в первую очередь легковушки, но к 9:00 мск начали пропускать и первые фуры. Также в пробке оказалось более 30 автобусов.

Обложка ©

ТАСС / МЧС России

Никита Осипов
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