Синоптик раскрыл причину аномальных снегопадов в Ростовской области
Синоптик Вильфанд: Снегопады в Ростовской области связаны с перемещением полярного воздуха
Сильные снегопады в Ростовской области связаны с резким перемещением полярного воздуха. Об этом в беседе с RT заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Это привело к тому, что сформировался резкий фронтальный раздел, который разделяет две воздушные массы с разными температурными свойствами. Именно это и послужило причиной непогоды. Вследствие формирования фронтального раздела на Ростовскую область обрушились очень интенсивные осадки", — отметил он.
По словам эксперта, за день и за прошедшую ночь выпало примерно 50 миллиметров осадков, что является месячной нормой. Сегодня и завтра в Южном федеральном округе ожидаются заморозки. При этом в южной половине Ростовской области сегодня ночью прогнозируется до шести градусов ниже нуля. Не обойдётся и без осадков, однако они будут не такими интенсивными.
Вильфанд также отметил, что в воскресенье температура может увеличиться до +15. Через Ростовскую область и Краснодарский край будет проходить тёплый фронт, заключил эксперт.
Напомним, накануне на Ростовскую область внезапно обрушился сильный снегопад. Без света остались десятки тысяч жителей, но самая сложная ситуация сложилась на трассе М4 "Дон": тысячи авто застряли в пробке почти на сутки, машины занесло снегом. По состоянию на утро 31 марта затор сократился с 60 до 30 километров, сотрудники МЧС вытаскивают из снежного плена в первую очередь легковушки, но к 9:00 мск начали пропускать и первые фуры. Также в пробке оказалось более 30 автобусов.
ТАСС / МЧС России