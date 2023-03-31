Синоптик раскрыл причину аномальных снегопадов в Ростовской области

Сильные снегопады в Ростовской области связаны с резким перемещением полярного воздуха. Об этом в беседе с RT заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это привело к тому, что сформировался резкий фронтальный раздел, который разделяет две воздушные массы с разными температурными свойствами. Именно это и послужило причиной непогоды. Вследствие формирования фронтального раздела на Ростовскую область обрушились очень интенсивные осадки", — отметил он.

По словам эксперта, за день и за прошедшую ночь выпало примерно 50 миллиметров осадков, что является месячной нормой. Сегодня и завтра в Южном федеральном округе ожидаются заморозки. При этом в южной половине Ростовской области сегодня ночью прогнозируется до шести градусов ниже нуля. Не обойдётся и без осадков, однако они будут не такими интенсивными.