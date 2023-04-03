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3 апреля, 02:39

Забайкалец получил миллион рублей за успехи в ломке костей

Житель Могойтуйского района Забайкальского края Чингиз Батомункуев стал абсолютным чемпионом фестиваля "Алтан Мундарга – 2023", где нужно было ломать вываренную кость. Главным призом стала сумма в миллион рублей.

Турнир по разбиванию хребтовой кости, где забайкалец выиграл миллион рублей. Видео © Телеграм-канал Весь Улан-Удэ – Бурятия

Как пишет телеграм-канал "Весь Улан-Удэ – Бурятия", фестиваль посвящён 100-летию Республики Бурятия и 10-летию развития бурят-монгольской традиционной игры hэер шаалган. Суть её в том, чтобы, держа в одной руке вываренную кость, разбить её другой. Для этого нужно сделать резкий и мощный удар.

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Ранее Лайф писал, что счастливчик из Франции ошибся с датой и сорвал миллионный куш в лотерее. Он выиграл 17 миллионов евро.

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Telegram / Весь Улан-Удэ – Бурятия

Арина Родионова
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