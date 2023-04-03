Забайкалец получил миллион рублей за успехи в ломке костей

Житель Могойтуйского района Забайкальского края Чингиз Батомункуев стал абсолютным чемпионом фестиваля "Алтан Мундарга – 2023", где нужно было ломать вываренную кость. Главным призом стала сумма в миллион рублей.

Как пишет телеграм-канал "Весь Улан-Удэ – Бурятия", фестиваль посвящён 100-летию Республики Бурятия и 10-летию развития бурят-монгольской традиционной игры hэер шаалган. Суть её в том, чтобы, держа в одной руке вываренную кость, разбить её другой. Для этого нужно сделать резкий и мощный удар.