Генерал ВСУ заявил о неспособности НАТО дать Киеву всё желаемое
Генерал Кривонос заявил о неспособности стран НАТО дать Киеву достаточно снарядов
Страны НАТО не могут прислать Украине необходимое ей число боеприпасов. Об этом в разговоре с каналом Diaspora UA заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос. Украинские войска ежедневно расходуют тысячи снарядов, отметил он.
"Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство", — подчеркнул Кривонос.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил о существенном дефиците вооружения у ВСУ, что мешает Киеву начать контрнаступление.
Wikipedia / Graeme Main / MOD