Генерал ВСУ заявил о неспособности НАТО дать Киеву всё желаемое

Страны НАТО не могут прислать Украине необходимое ей число боеприпасов. Об этом в разговоре с каналом Diaspora UA заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос. Украинские войска ежедневно расходуют тысячи снарядов, отметил он.