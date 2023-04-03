McDonald's из-за кризиса начала закрывать офисы в США

Начиная с сегодняшнего дня в течение недели будут временно закрыты все офисы McDonald's в США. Дело в готовящемся сокращении штата компании. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в её распоряжение документ.

"В течение недели с 3 апреля мы сообщим о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников в организации", — цитирует издание сообщение, направленное компанией сотрудникам.

Руководство McDonald's также оповестило, что решения по кадрам будет принимать виртуально, и просило сотрудников, как американских, так и иностранных, перейти на удалённый формат работ с понедельника по среду. В этот период им рекомендовано отменить все встречи с поставщиками, партнёрами и коллегами из штаб-квартиры.