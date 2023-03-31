Бывший McDonald's в Белоруссии ответил на слухи о смене названия на "Мы открыты"

Компания "КСБ Виктори Рестораны", которая ранее управляла сетью под брендом McDonald's в Белоруссии, сообщила, что рестораны общественного питания продолжают работать пока без названия.

С ноября прошлого года рестораны работают под вывеской "Мы открыты" вместо McDonald's, такой же логотип размещён на сайте и в соцсетях компании. Ряд белорусских СМИ утверждают, что это и есть новое название сети, однако в "КСБ Виктори Рестораны" заявляют, что ещё думают над названием нового бренда.