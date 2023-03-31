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31 марта, 14:22

Бывший McDonald's в Белоруссии ответил на слухи о смене названия на "Мы открыты"

Бывшие рестораны McDonald's в Белоруссии пока продолжают работать без названия

Компания "КСБ Виктори Рестораны", которая ранее управляла сетью под брендом McDonald's в Белоруссии, сообщила, что рестораны общественного питания продолжают работать пока без названия.

С ноября прошлого года рестораны работают под вывеской "Мы открыты" вместо McDonald's, такой же логотип размещён на сайте и в соцсетях компании. Ряд белорусских СМИ утверждают, что это и есть новое название сети, однако в "КСБ Виктори Рестораны" заявляют, что ещё думают над названием нового бренда.

"Мы благодарны гостям и сотрудникам за более чем 1500 полученных от них предложений по названию нового бренда для наших ресторанов, из которых в настоящий момент выбираем наиболее подходящий вариант", — приводит РБК сообщение пресс-службы компании.

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Напомним, в начале ноября прошлого года во "Вкусно – и точка" рассказали о планах начать работать на территории Белоруссии и заменить уходящий оттуда McDonald's. Под новым брендом заведения должны были заработать 22 ноября, однако, как проверил Лайф, процесс идёт не так быстро.

Обложка ©

VK / "КСБ Виктори Рестораны"

Наталья Исакова
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