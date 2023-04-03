США задействуют авианосец в учениях у берегов Кореи

Южная Корея, США и Япония с понедельника по вторник проведут совместные учения военно-морских сил. В них примет участие американский авианосец "Нимиц".

Учения пройдут в водах к югу от южнокорейского острова Чечжу. Их заявленная цель — повысить способность союзников оказывать сопротивление подводным угрозам от КНДР. Об этом сообщили в Минобороны Южной Кореи. Такие учения проводятся впервые за полгода. До этого они проводились в сентябре 2022-го.

"Противолодочные учения были организованы с целью повышения возможностей реагирования Южной Кореи, США и Японии на повышающуюся подводную угрозу Северной Кореи, в том числе её баллистических ракет для подводных лодок", — сказано в пресс-релизе Минобороны Южной Кореи.

Помимо авианосца "Нимиц" в учениях будут участвовать два американских эсминца. Южная Корея задействует эсминцы "Юльгок Ии" (DDG-992), "Чхве Ён" (DDH-981), "Тэчжоён" (DDH-977) и корабль боевой поддержки "Соян" (AOE-51). Что касается Японии, она мобилизовала эсминец JS Umigiri (DD-158). В ходе учений планируется отработать обнаружение, отслеживание и ликвидацию подводных угроз со стороны КНДР. Также должны быть проведены учения по поисково-спасательным операциям.