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3 апреля, 03:29

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке

В Камчатском крае зафиксировано мощное землетрясение. По данным сейсмологов, оно было магнитудой 5,7. Эпицентр находился в Авачинском заливе в 48 километрах от краевого центра.

Как сообщает "Камчатка-информ", в квартирах местных жителей качалась мебель, падали предметы, люди выбегали на улицу. По предварительным данным, землетрясение ощущалось силой в 6 баллов.

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К двумя днями ранее землетрясение было зафиксировано в Ставропольском крае. Подземные толчки ощутили, в частности, жители Железноводска и Пятигорска.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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