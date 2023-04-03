На Камчатке произошло сильное землетрясение

В Камчатском крае зафиксировано мощное землетрясение. По данным сейсмологов, оно было магнитудой 5,7. Эпицентр находился в Авачинском заливе в 48 километрах от краевого центра.

Как сообщает "Камчатка-информ", в квартирах местных жителей качалась мебель, падали предметы, люди выбегали на улицу. По предварительным данным, землетрясение ощущалось силой в 6 баллов.