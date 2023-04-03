Украину предупредили об огромных скрытых возможностях России

У России есть существенный скрытый потенциал в конфликте на Украине, который она может использовать против Киева. Такое мнение выразил профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти в статье для The Times.

Ранее в Крыму предрекли катастрофу для Украины в случае прорыва к Азовскому морю. Глава парламента региона Владимир Константинов сравнил ситуацию с натянутой до предела струной, которая в любой момент может лопнуть. И, по его словам, Киев начнёт искать мира с Москвой, но это будет уже непросто.