Украину предупредили об огромных скрытых возможностях России
The Times: У России есть скрытый потенциал, который она может использовать на Украине
У России есть существенный скрытый потенциал в конфликте на Украине, который она может использовать против Киева. Такое мнение выразил профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти в статье для The Times.
"Осознавая огромные скрытые возможности России, Украина должна попытаться предотвратить превращение конфликта в грубую, изматывающую войну на истощение", — пишет автор статьи.
Ранее в Крыму предрекли катастрофу для Украины в случае прорыва к Азовскому морю. Глава парламента региона Владимир Константинов сравнил ситуацию с натянутой до предела струной, которая в любой момент может лопнуть. И, по его словам, Киев начнёт искать мира с Москвой, но это будет уже непросто.
ТАСС / Стрингер