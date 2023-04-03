Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 06:00

Украину предупредили об огромных скрытых возможностях России

The Times: У России есть скрытый потенциал, который она может использовать на Украине

У России есть существенный скрытый потенциал в конфликте на Украине, который она может использовать против Киева. Такое мнение выразил профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти в статье для The Times.

"Осознавая огромные скрытые возможности России, Украина должна попытаться предотвратить превращение конфликта в грубую, изматывающую войну на истощение", — пишет автор статьи.

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Ранее в Крыму предрекли катастрофу для Украины в случае прорыва к Азовскому морю. Глава парламента региона Владимир Константинов сравнил ситуацию с натянутой до предела струной, которая в любой момент может лопнуть. И, по его словам, Киев начнёт искать мира с Москвой, но это будет уже непросто.

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ТАСС / Стрингер

Никита Никонов
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