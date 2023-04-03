Во Владивостоке побит температурный рекорд 85-летней давности. Об этом сообщили в Примгидромете.

В пятницу, 31 марта, температура в городе поднялась до +16,9 градуса по Цельсию, превзойдя максимум, установленный в 1938 году.

"Владивосток последний мартовский день проводил тёплой погодой, воздух прогрелся до +16,9 °C. Снова был перекрыт абсолютный максимум температуры на эту дату, удерживавшийся с 1938 года, когда воздух прогрелся до +13,9 °C", — говорится в сообщении в телеграм-канале Примгидромета.

В конце марта во Владивостоке было зафиксировано несколько температурных рекордов. Так, 20 марта воздух прогрелся до +11,5 градуса, превзойдя результат 1942 года. А 23 марта столбики термометров показали +12,4 градуса — это выше максимума, зафиксированного в 1953 году.