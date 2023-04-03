В Армении сообщили о нападении на сына Пашиняна

На сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна было совершено нападение. Об этом сообщил спикер парламента страны Ален Симонян.

"Вчера также было совершено нападение на Ашота Пашиняна", — написал он на своей странице в Facebook*.

Подробностей инцидента Симонян не привёл, однако поставил это происшествие в один ряд с нападением депутата от блока "Айастан", члена партии "Дашнакцутюн" Мгера Саакяна, на главу комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна. По словам Симоняна, "это серия организованных провокаций" против представителей власти и их родственников, "следы которой находятся за пределами страны".

Ранее в центре Еревана произошёл конфликт между самим Симоняном и гражданином Канады армянского происхождения, членом "Дашнакцутюна" Кареном Мкртчяном, который начал скандировать: "Предатель!", увидев спикера парламента. По словам оппозиционных депутатов, охрана Симоняна скрутила мужчину, а сам он подошёл и плюнул Мкртчяну в лицо. Сам спикер инцидент не опроверг и не подтвердил.

Ранее Лайф писал, что грузинские депутаты устроили потасовку в здании парламента. Момент стычки и словесной перепалки попал в трансляцию местных телеканалов.