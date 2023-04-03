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3 апреля, 09:32

Силуанов: Быстрого решения по разблокировке российских активов за рубежом нет

Быстрого решения по разблокировке российских активов за рубежом нет, однако работа в этом направлении идёт, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он напомнил, что аналогичные меры были приняты в отношении иностранных активов, находящихся в РФ.

"Быстрого решения нет, скорее всего. Но то, что там наши активы заморожены и здесь их активы заморожены, это точно. Наша сейчас задача заключается в том, чтобы их свести, эти активы, один перед другим и попытаться развести. Потому что в этом заинтересованы все стороны. Это непростая ситуация, быстро её не решишь. Но в этом направлении работа идёт", сказал он в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной.

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Ранее Антон Силуанов сообщал, что размер дополнительных доходов российского бюджета на конец марта составляет два с половиной триллиона рублей. Причём поступления от нефтегазового сектора незначительно сократились.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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