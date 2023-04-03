Силуанов: Быстрого решения по разблокировке российских активов за рубежом нет

Быстрого решения по разблокировке российских активов за рубежом нет, однако работа в этом направлении идёт, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он напомнил, что аналогичные меры были приняты в отношении иностранных активов, находящихся в РФ.

"Быстрого решения нет, скорее всего. Но то, что там наши активы заморожены и здесь их активы заморожены, это точно. Наша сейчас задача заключается в том, чтобы их свести, эти активы, один перед другим и попытаться развести. Потому что в этом заинтересованы все стороны. Это непростая ситуация, быстро её не решишь. Но в этом направлении работа идёт", — сказал он в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной.