В Кремле отреагировали на решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
Песков назвал самостоятельной линией решение некоторых стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи
Россия на постоянной основе контактирует со странами ОПЕК+, у них есть своя заинтересованность в стабилизации рынка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение некоторых участников организации о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года.
"Россия на постоянной основе контактирует с целым рядом государств ОПЕК+, это обычный процесс. Но не более этого. В данном случае у стран есть самостоятельная линия, самостоятельная заинтересованность в стабилизации рынка", — отметил представитель Кремля на брифинге.
Ранее о сокращении добычи нефти сообщили Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир. На фоне этого цена нефти Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 марта. Рост стоимости составил более 6%.
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