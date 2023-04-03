В Кремле отреагировали на решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

Россия на постоянной основе контактирует со странами ОПЕК+, у них есть своя заинтересованность в стабилизации рынка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение некоторых участников организации о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года.

"Россия на постоянной основе контактирует с целым рядом государств ОПЕК+, это обычный процесс. Но не более этого. В данном случае у стран есть самостоятельная линия, самостоятельная заинтересованность в стабилизации рынка", — отметил представитель Кремля на брифинге.