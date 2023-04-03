Кремль оставил за собой право на превентивное использование армии
Песков: РФ имеет право на превентивное использование ВС из-за агрессивных событий вокруг
Россия оставляет за собой право на превентивное использование вооружения и ВС из-за "агрессивного развития событий вокруг нашей страны". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятие обновлённой Концепции российской внешней политики.
"Практика превентивного использования [Вооружённых сил] широко применялась и применяется многими странами в мире, прежде всего речь идёт о странах коллективного Запада... Агрессивное развитие событий вокруг нас как раз делает необходимым то, чтобы мы оставляли также за собой такое право", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что призывы разместить на Украине ядерное оружие представляют гипотетическую опасность для РФ, и Россия не может не обращать на них внимания.
Getty Images / Sefa Karacan