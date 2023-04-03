Песков напомнил о причастности Киева к череде убийств и объяснил необходимость СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о том, что киевский режим поддерживает террористические действия и стоит за чередой убийств с 2014 года. Гибель военкора Владлена Татарского тоже может быть на его совести, что доказывает необходимость проведения спецоперации на Украине, уверен Песков.