Песков напомнил о причастности Киева к череде убийств и объяснил необходимость СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о том, что киевский режим поддерживает террористические действия и стоит за чередой убийств с 2014 года. Гибель военкора Владлена Татарского тоже может быть на его совести, что доказывает необходимость проведения спецоперации на Украине, уверен Песков.
"Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина (настоящая фамилия Владлена Татарского. — Прим. Лайфа). Режим, который стоит за убийствами людей начиная с 2014 года. Именно поэтому проводится СВО", — объяснил он на брифинге.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Предположительно, бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. Лайф узнал, что она снимала квартиру рядом с кафе, после преступления злоумышленница отправилась туда, сменила образ и скрылась. СК сообщил о её задержании.
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