Психолог объяснила, почему люди старше 40 лет более доверчивы

Люди старше 40 лет охотнее доверяют окружающим, а также привыкли верить официальным источникам информации. Об этом в беседе с РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим.

"Люди за 40, более старшей возрастной группы ещё относятся к той категории людей, которая доверяла одним источникам информации. Они больше ориентированы на более официальные СМИ и в принципе склонны доверять людям. В большинстве случаев это связано с тем, что официальные СМИ отвечают их ценностям и потребностям", — рассказала Сулим.

Всё зависит от контекста и жизненной ситуации того или иного человека, продолжила эксперт. По её словам, люди среднего возраста ориентированы на удержание стабильности, поэтому и источники информации выбирают более авторитетные, для них важна достоверность данных, а от излишнего влияния информации они себя ограждают.

У молодых людей же всё устроено несколько иначе. По словам Сулим, они ищут информацию, которая соответствует их потребностям в данный момент.

"Это может быть потребность в статусе, принадлежности к чему-то модному и новому. Это могут быть новые течения, движения, и они соответственно находят очень динамичные каналы, которые подаются творчески и необычно", — добавила эксперт.