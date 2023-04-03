Путин поручил Воробьёву активно рекультивировать мусорные полигоны в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым поручил уделить особое внимание рекультивации мусорных полигонов в регионе.
"Вы провели очень большую работу по закрытию полигонов твёрдых коммунальных отходов. Но надо теперь, конечно, работать над рекультивацией активно", — заметил Путин.
В свою очередь Воробьёв доложил главе государства, что по федеральной программе в регионе 17 полигонов уже рекультивировали. Теперь это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать. Последние два объекта губернатор назвал самыми тревожными — в Серпухове и Волоколамске. Их большую рекультивацию намерены закончить в 2023–2024 годах.
"По сути, у нас тревожных объектов не останется. Плюс работа по созданию индустрии переработки отходов тоже очень востребована. И мы здесь, извините за нескромность, может быть, лидируем, так же как и по вашему проекту социальной газификации", — заявил Воробьёв.
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