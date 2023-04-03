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3 апреля, 11:22

У современных людей остались гены неандертальцев, рассказала биолог

Генетик Акименко: Современные европейцы содержат около 2% генов неандертальцев

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Неандертальцы — древние родственники современных людей, с которыми мы разделились по эволюционной линии. По словам врача-генетика биомедицинского холдинга "Атлас" Антонины Акименко, они жили в Европе и Средней Азии десятки тысяч лет назад, умели изготавливать орудия труда, охотиться и, возможно, даже обладали речью.

"Неандертальцы были похожи на нас, но имели более массивное телосложение, нависшие брови и большой объём мозга. Но они не являются нашими прямыми предками, мы разделились с ними по эволюционной линии. Нашими предками стали другие люди — кроманьонцы, которые пришли из Африки и вытеснили неандертальцев с европейской территории", — рассказала она в беседе с "Газетой.ru".

Причём, по словам генетика, данный вид не исчез полностью: неандертальцы иногда вступали в контакт с кроманьонцами и имели от них потомство. Из-за этого их гены передались около 2% европейцев и азиатов, а также 0,3% африканцев. Они могут влиять на наше здоровье, иммунитет и поведение.

Акименко отметила, что точные причины вымирания неандертальцев до сих пор неизвестны, однако среди версий называются невозможность приспособиться к изменениям климата или конкурировать с кроманьонцами, а также болезни или последствия скрещивания родственников.

"А может быть, они просто ассимилировались с другими людьми и сохранили своё наследие в нашей ДНК", — добавила эксперт.

Тем не менее скрещивание с неандертальцами помогло нашим предкам приспособиться к европейским патогенам: они приобрели новые варианты HLA-генов, ответственных за иммунную систему.

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Матвей Константинов
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