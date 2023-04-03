Гатчина официально стала столицей Ленобласти

Город Гатчина официально стал столицей Ленинградской области, соответствующий закон об изменении устава региона подписал губернатор Александр Дрозденко. Документ уже вступил в силу.

"Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал областной закон, вносящий изменения в Устав Ленинградской области в части наделения города Гатчины статусом столицы региона", — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Ранее решение одобрили депутаты Законодательного собрания Ленобласти. Теперь устав региона дополнен статьёй 7.1. "Столица Ленинградской области", которой названа Гатчина. А год назад город уже фигурировал в документе как место размещения органов госвласти.