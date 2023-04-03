Гатчина официально стала столицей Ленобласти
Губернатор Ленобласти Дрозденко утвердил Гатчину столицей региона
Город Гатчина официально стал столицей Ленинградской области, соответствующий закон об изменении устава региона подписал губернатор Александр Дрозденко. Документ уже вступил в силу.
"Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал областной закон, вносящий изменения в Устав Ленинградской области в части наделения города Гатчины статусом столицы региона", — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.
Ранее решение одобрили депутаты Законодательного собрания Ленобласти. Теперь устав региона дополнен статьёй 7.1. "Столица Ленинградской области", которой названа Гатчина. А год назад город уже фигурировал в документе как место размещения органов госвласти.
Ранее Дрозденко заявил, что поручил в качестве меры профилактики против взяточничества организовать для руководителей региональных комитетов "ознакомительные экскурсии" в учреждения ФСИН. Он подчеркнул, что среди госслужащих региона никогда не будет "неприкасаемых".
ТАСС / Валентина Певцова