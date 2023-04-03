В Белоруссии началась проверка боевой готовности армии
В Белоруссии по поручению Лукашенко начата проверка боеготовности вооружённых сил
В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко началась проверка боеготовности вооружённых сил страны. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.
"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности ВС Республики Беларусь. Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчинёнными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки", — говорится в сообщении.
В Минобороны республики уточнили, что в ходе проверки "запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности". Руководит проверкой Государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что к 1 июля Россия завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам Путина, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.
ТАСС / Пётр Ковалев