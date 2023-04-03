В Белоруссии началась проверка боевой готовности армии

В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко началась проверка боеготовности вооружённых сил страны. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности ВС Республики Беларусь. Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчинёнными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки", — говорится в сообщении.

В Минобороны республики уточнили, что в ходе проверки "запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности". Руководит проверкой Государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии.