В трейлере сериала Marvel "Секретное вторжение" показали Красную площадь

Американская киностудия Marvel опубликовала трейлер к новому сериалу "Секретное вторжение", и в одной из сцен есть кадры с Красной площадью. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале "Марвел".

Судя по всему, в одном из эпизодов события разворачиваются в России — в кадре появляются триколор и Красная площадь. Поклонники "Марвела" уже указали, что графика сделана потрясающе и сериал кажется многообещающим.

В сюжете говорится о возвращении на Землю директора организации Щ. И. Т. Николаса Фьюри, которого сыграл Сэмюэл Л. Джексон. Пока он отсутствовал, на планету тайно проникла группа инопланетной расы скруллов.