В трейлере сериала Marvel "Секретное вторжение" показали Красную площадь
Кадр из трейлера Marvel. Обложка © YouTube / Marvel Entertainment
Американская киностудия Marvel опубликовала трейлер к новому сериалу "Секретное вторжение", и в одной из сцен есть кадры с Красной площадью. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале "Марвел".
Судя по всему, в одном из эпизодов события разворачиваются в России — в кадре появляются триколор и Красная площадь. Поклонники "Марвела" уже указали, что графика сделана потрясающе и сериал кажется многообещающим.
В сюжете говорится о возвращении на Землю директора организации Щ. И. Т. Николаса Фьюри, которого сыграл Сэмюэл Л. Джексон. Пока он отсутствовал, на планету тайно проникла группа инопланетной расы скруллов.
А ранее Лайф рассказывал, что украинский телеканал СТБ в новом сериале заменил лицо российского актёра Дубравина на украинца.