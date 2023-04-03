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3 апреля, 11:29

В трейлере сериала Marvel "Секретное вторжение" показали Красную площадь

<p>Кадр из трейлера Marvel. Обложка © YouTube / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.youtube.com/@marvel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marvel Entertainment</a></strong></p>

Кадр из трейлера Marvel. Обложка © YouTube / Marvel Entertainment

Американская киностудия Marvel опубликовала трейлер к новому сериалу "Секретное вторжение", и в одной из сцен есть кадры с Красной площадью. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале "Марвел".

Судя по всему, в одном из эпизодов события разворачиваются в России — в кадре появляются триколор и Красная площадь. Поклонники "Марвела" уже указали, что графика сделана потрясающе и сериал кажется многообещающим.

В сюжете говорится о возвращении на Землю директора организации Щ. И. Т. Николаса Фьюри, которого сыграл Сэмюэл Л. Джексон. Пока он отсутствовал, на планету тайно проникла группа инопланетной расы скруллов.

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Вышел трейлер фильма по мотивам культового аниме "Сейлор Мун"

А ранее Лайф рассказывал, что украинский телеканал СТБ в новом сериале заменил лицо российского актёра Дубравина на украинца.

Ирина Фальке
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