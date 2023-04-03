Легкомоторный самолёт рухнул в Волгоградской области, пилот погиб
Легкомоторный самолёт разбился в Волгоградской области, пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его данным, в районе населённого пункта Стандартный упал лёгкий одномоторный самолёт "Бекас", в результате чего погиб пилот. Других жертв и разрушений нет.
А ранее Лайф рассказывал, как в Иркутской области на лёд Байкала незаконно приземлился самолёт. Оказалось, что пассажиры легкомоторного борта, летевшего из Новосибирска, очень хотели попасть в ресторан.
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