Легкомоторный самолёт рухнул в Волгоградской области, пилот погиб

Легкомоторный самолёт разбился в Волгоградской области, пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, в районе населённого пункта Стандартный упал лёгкий одномоторный самолёт "Бекас", в результате чего погиб пилот. Других жертв и разрушений нет.