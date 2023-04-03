Армия Белоруссии переводится на режим военного времени
Совбез Белоруссии сообщил, что армия перейдёт на режим военного времени в ходе проверки
В Белоруссии проверка боевой готовности армии включает в себя перевод соединений в режим военного времени. Об этом сказал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
"Проверка будет включать полный комплекс мероприятий, связанных с переводом соединения с мирного на военное время, призывом военнообязанных, поставкой вооружения, выходом соединения на полигоны для выполнения задач по предназначению", — цитирует его телеграм-канал белорусского Минобороны.
Вольфович подчеркнул, что проверка рассчитана на длительный период и коснётся многих полигонов и участков местности.
Напомним, сегодня в Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности вооружённых сил страны. Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчинёнными воинскими частями и подразделениями.
Министерство обороны Республики Беларусь