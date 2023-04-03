Аксёнов ответил на слова Зеленского о наступлении ВСУ обещанием "Встретим, похороним"
Глава Крыма Сергей Аксёнов отреагировал на угрозы наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) фразой "Ждём, встретим, похороним". Соответствующий пост он опубликовал в своём телеграм-канале.
"[Президент Украины Владимир] Зеленский в очередной раз пригрозил "приазовским" контрнаступлением ВСУ и "деоккупацией", сообщили СМИ. Ждём. Встретим. Похороним", — заявил Аксёнов.
Так Аксёнов прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что президент Незалежной планирует контрнаступление. По словам Зеленского, "ВСУ готовятся быть сильными в бою", но он "не будет вдаваться в детали операции, так как не хочет давать подготовиться к ней российской стороне".
Ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернётся огромными потерями без предоставленных Западом дальнобойных орудий.
ТАСС / Сергей Мальгавко