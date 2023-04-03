Аксёнов ответил на слова Зеленского о наступлении ВСУ обещанием "Встретим, похороним"

Так Аксёнов прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что президент Незалежной планирует контрнаступление. По словам Зеленского, "ВСУ готовятся быть сильными в бою", но он "не будет вдаваться в детали операции, так как не хочет давать подготовиться к ней российской стороне".