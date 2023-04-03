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3 апреля, 14:57

Нейробиолог и психолог рассказали, как перестать "болеть по понедельникам"

Эксперты призвали наладить режим сна, чтобы проще переносить понедельники

Чтобы перестать "болеть с утра по понедельникам", необходимо наладить режим сна и снизить разницу между буднями, посоветовали читателям издания The Conservation нейробиолог Кристина Решке и психолог Иоланта Берк.

По их словам, необходимо всегда засыпать в одно и то же время, так как долгий сон в выходные вызывает социальный джетлаг — несоответствие между биологическими часами и социальными обязанностями. Также, по словам экспертов, дискомфорт в понедельники провоцирует кортизол — гормон стресса. Снизить его концентрацию можно, убеждая себя в отсутствии негативных ощущений в первый час после пробуждения или прибегнув к медитации.

Помимо того, по словам экспертов, можно "размыть" границы между буднями и выходными, придумав ряд каждодневных обязанностей. Так, повседневная рутина приносит человеку ощущение значимости, а при её прекращении в выходные возникает кратковременное удовольствие, сменяющееся дискомфортом при наступлении будней.

Составлен портрет типичного россиянина на выходном

Составлен портрет типичного россиянина на выходном

Лайф рассказывал, как полноценно провести воскресный выходной. К примеру, можно прочитать книгу, провести время с домашним животным или порадовать себя вкусной едой. И неважно, будет она приготовлена самостоятельно или заказана из доставки.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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