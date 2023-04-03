Нейробиолог и психолог рассказали, как перестать "болеть по понедельникам"

Чтобы перестать "болеть с утра по понедельникам", необходимо наладить режим сна и снизить разницу между буднями, посоветовали читателям издания The Conservation нейробиолог Кристина Решке и психолог Иоланта Берк.

По их словам, необходимо всегда засыпать в одно и то же время, так как долгий сон в выходные вызывает социальный джетлаг — несоответствие между биологическими часами и социальными обязанностями. Также, по словам экспертов, дискомфорт в понедельники провоцирует кортизол — гормон стресса. Снизить его концентрацию можно, убеждая себя в отсутствии негативных ощущений в первый час после пробуждения или прибегнув к медитации.

Помимо того, по словам экспертов, можно "размыть" границы между буднями и выходными, придумав ряд каждодневных обязанностей. Так, повседневная рутина приносит человеку ощущение значимости, а при её прекращении в выходные возникает кратковременное удовольствие, сменяющееся дискомфортом при наступлении будней.