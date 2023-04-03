"Авто Mail.ru" запустил спецпроект для начинающих и профессиональных автоблогеров

Проект VK "Авто Mail.ru" при поддержке тематических сообществ "ВКонтакте" запустил совместный спецпроект для автомобильных авторов сообществ социальной сети. Об этом говорится в пресс-релизе VK.

"Новый проект "Сообщества ВКонтакте" на "Авто Mail.ru" — это контентный раздел, в котором пользователи получат эксклюзивные новости не только от ведущих автомобильных сообществ самой популярной российской соцсети, но и от начинающих авторов, создающих уникальные посты и видео об автомобилях", — говорится в сообщении.

Первыми авторами нового раздела стали блогеры Стас Асафьев, Елена Лисовская, Антон Воротников, Dragtimes, Андрей Подшивалов (Ярдрей) и Михаил Кульдяев (Clickoncar), ведущие свои тематические сообщества во "ВКонтакте". Они получили возможность публиковать свои тексты и видеообзоры на портале "Авто Mail.ru".

В VK отметили, что благодаря проекту "Сообщества ВКонтакте" читатели получат свежий и интересный контент, а авторы — новый источник целевой аудитории. Задачей проекта в компании назвали создание коммьюнити профессионалов автомобильной сферы и предоставление авторам площадки для общения с аудиторией. Уточняется, что присоединиться к проекту может любой автор "ВКонтакте", который пишет на автомобильную тематику. Для этого необходимо написать сообщение в паблик Департамента по работе с сообществами VK. Участники спецпроекта также получают обучающие материалы по ведению и продвижению сообществ, аналитику контентной стратегии и рост индекса цитируемости.