Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 15:03

"Авто Mail.ru" запустил спецпроект для начинающих и профессиональных автоблогеров

"Авто Mail.ru" запустил спецпроект для авторов "ВКонтакте"

Проект VK "Авто Mail.ru" при поддержке тематических сообществ "ВКонтакте" запустил совместный спецпроект для автомобильных авторов сообществ социальной сети. Об этом говорится в пресс-релизе VK.

"Новый проект "Сообщества ВКонтакте" на "Авто Mail.ru" — это контентный раздел, в котором пользователи получат эксклюзивные новости не только от ведущих автомобильных сообществ самой популярной российской соцсети, но и от начинающих авторов, создающих уникальные посты и видео об автомобилях", — говорится в сообщении.

Первыми авторами нового раздела стали блогеры Стас Асафьев, Елена Лисовская, Антон Воротников, Dragtimes, Андрей Подшивалов (Ярдрей) и Михаил Кульдяев (Clickoncar), ведущие свои тематические сообщества во "ВКонтакте". Они получили возможность публиковать свои тексты и видеообзоры на портале "Авто Mail.ru".

Седан и кроссовер "Москвич" выпустят в этом году

Седан и кроссовер "Москвич" выпустят в этом году

В VK отметили, что благодаря проекту "Сообщества ВКонтакте" читатели получат свежий и интересный контент, а авторы — новый источник целевой аудитории. Задачей проекта в компании назвали создание коммьюнити профессионалов автомобильной сферы и предоставление авторам площадки для общения с аудиторией. Уточняется, что присоединиться к проекту может любой автор "ВКонтакте", который пишет на автомобильную тематику. Для этого необходимо написать сообщение в паблик Департамента по работе с сообществами VK. Участники спецпроекта также получают обучающие материалы по ведению и продвижению сообществ, аналитику контентной стратегии и рост индекса цитируемости.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что запустит производство Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге во II квартале. Там будут производиться седаны и SUV.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Никита Никонов
  • Новости
  • Вконтакте
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Пресс-релизы
  • Авто
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров