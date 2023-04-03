На видео сняли самую глубоководную рыбу в мире
Учёные впервые показали рыбу, обитающую на глубине более 8300 метров
Морской слизень вида Pseudoliparis. Обложка © University of Western Australia
Австралийские и японские учёные нашли в водах Тихого океана рыбу из семейства морского слизня Pseudoliparis, который обитает на рекордной глубине — 8336 метров. Рыбу сняли на видео.
Международная группа учёных вела съёмку в жёлобе Идзу-Огасавара к югу от Японии на глубине более восьми тысяч метров. Команда в итоге сделала уникальные снимки рыбы из семейства морского слизня на рекордной глубине — 8336 метров. Таким образом, она побила рекорд 2017 года, когда такую же рыбу зафиксировали в Марианской впадине на глубине 8178 метров. По оценке учёных, на самых рекордных глубинах обитают молодые особи Pseudoliparis.
Ранее учёные обнаружили на дне океана странные следы, которые напоминают окаменелости древних морских организмов. Основная версия — это следы жизнедеятельности каких-то существ, но каких, пока неизвестно. Мы постарались разобраться, откуда в глубинах Атлантики появились загадочные пунктирные линии.