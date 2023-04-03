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3 апреля, 15:45

На видео сняли самую глубоководную рыбу в мире

Учёные впервые показали рыбу, обитающую на глубине более 8300 метров

<p>Морской слизень вида Pseudoliparis. Обложка © University of Western Australia</p>

Морской слизень вида Pseudoliparis. Обложка © University of Western Australia

Австралийские и японские учёные нашли в водах Тихого океана рыбу из семейства морского слизня Pseudoliparis, который обитает на рекордной глубине — 8336 метров. Рыбу сняли на видео.

Международная группа учёных вела съёмку в жёлобе Идзу-Огасавара к югу от Японии на глубине более восьми тысяч метров. Команда в итоге сделала уникальные снимки рыбы из семейства морского слизня на рекордной глубине — 8336 метров. Таким образом, она побила рекорд 2017 года, когда такую же рыбу зафиксировали в Марианской впадине на глубине 8178 метров. По оценке учёных, на самых рекордных глубинах обитают молодые особи Pseudoliparis.

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Ирина Фальке
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