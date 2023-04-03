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3 апреля, 17:59

Сломавший рёбра на съёмках клипа Элвин Грей показал видео с моментом ДТП

Певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) показал подписчикам момент аварии на съёмках клипа "Текелди", в результате которой он сломал ключицу и два ребра.

"Теперь в моей трудовой книжке можно дописать: "Каскадёр". Вот такая ситуация произошла на съёмках клипа "Текелди". Не повторяйте наших ошибок. P.S. Клип, как вы поняли, будет огненный", — написал музыкант у себя в "Телеграме".

Момент ДТП на съёмках клипа "Текелди". Видео © Telegram / Элвин Грей

Из-за полученных травм певцу пришлось отменить концерт в Набережных Челнах. Элвин Грей лично приехал на площадку и сообщил поклонникам, что не сможет выступить.

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Ранее Лайф сообщал, что рэпера Жака Энтони госпитализировали после аварии с квадроциклом в Подмосковье. Его приятель рассказал, что инцидент произошёл в тот момент, когда Энтони хотел сделать какой-то трюк, но не смог справиться с управлением.

Обложка ©

T.me / elvin_grey_music_official

Ирина Фальке
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