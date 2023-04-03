Сломавший рёбра на съёмках клипа Элвин Грей показал видео с моментом ДТП

Певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) показал подписчикам момент аварии на съёмках клипа "Текелди", в результате которой он сломал ключицу и два ребра.

"Теперь в моей трудовой книжке можно дописать: "Каскадёр". Вот такая ситуация произошла на съёмках клипа "Текелди". Не повторяйте наших ошибок. P.S. Клип, как вы поняли, будет огненный", — написал музыкант у себя в "Телеграме".

Момент ДТП на съёмках клипа "Текелди". Видео © Telegram / Элвин Грей

Из-за полученных травм певцу пришлось отменить концерт в Набережных Челнах. Элвин Грей лично приехал на площадку и сообщил поклонникам, что не сможет выступить.