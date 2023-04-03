В США высказались о настоящем потенциале ВСУ без помощи Америки

Без военной помощи США украинские военные не смогут оказать сопротивление Армии России, которая быстро выйдет к границе с Польшей. С таким заявлением выступила ведущая американской телепередачи 60 Minutes Лесли Шталь, общаясь с членом Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

"Если мы откажемся помогать Украине прямо сейчас, тогда Россия будет граничить с Польшей, а это уже страна НАТО. <…> Вас это не беспокоит?" — спросила журналист.

Грин напомнила собеседнице, что Украина не является ни членом НАТО, ни 51-м штатом США, а Вашингтон не в состоянии "позволить себе ещё одну чужую войну". Она также заметила, что нет никаких оснований говорить о гипотетической "российской атаке на Польшу". США должны добиваться мира на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией, заключила конгрессвумен.