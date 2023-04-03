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3 апреля, 19:48

В США высказались о настоящем потенциале ВСУ без помощи Америки

Телеведущая 60 Minutes Шталь: ВСУ не смогут противостоять России без помощи США

Без военной помощи США украинские военные не смогут оказать сопротивление Армии России, которая быстро выйдет к границе с Польшей. С таким заявлением выступила ведущая американской телепередачи 60 Minutes Лесли Шталь, общаясь с членом Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

"Если мы откажемся помогать Украине прямо сейчас, тогда Россия будет граничить с Польшей, а это уже страна НАТО. <…> Вас это не беспокоит?" — спросила журналист.

Грин напомнила собеседнице, что Украина не является ни членом НАТО, ни 51-м штатом США, а Вашингтон не в состоянии "позволить себе ещё одну чужую войну". Она также заметила, что нет никаких оснований говорить о гипотетической "российской атаке на Польшу". США должны добиваться мира на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией, заключила конгрессвумен.

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Ранее республиканец Пол Госар назвал вмешательство США в украинский конфликт эпической катастрофой. По мнению конгрессмена, властям страны необходимо сосредоточить ресурсы для решения внутренних проблем, а не помощи Незалежной.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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