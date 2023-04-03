Небензя назвал абсолютно легитимным место России в Совбезе ООН
Россия абсолютно легитимно занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Россия занимает место в Совете Безопасности абсолютно легитимно. Мы получили его после того, как были признаны продолжателями Советского Союза со всеми названиями и обязательствами, которые прилагаются", — сказал дипломат журналистам.
Небензя добавил, что по этому поводу были договорённости со всеми бывшими членами СССР, включая Украину.
Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал "насыщенное" предстоящее председательство России в Совбезе ООН. Москва намерена реализовывать все предусмотренные таким статусом права, отметил представитель Кремля.
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