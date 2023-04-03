ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 19:37

Небензя назвал абсолютно легитимным место России в Совбезе ООН

Россия абсолютно легитимно занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия занимает место в Совете Безопасности абсолютно легитимно. Мы получили его после того, как были признаны продолжателями Советского Союза со всеми названиями и обязательствами, которые прилагаются", сказал дипломат журналистам.

Небензя добавил, что по этому поводу были договорённости со всеми бывшими членами СССР, включая Украину.

"Недруги посрамлены": Полянский рассказал, каким будет председательство России в Совбезе ООН

"Недруги посрамлены": Полянский рассказал, каким будет председательство России в Совбезе ООН

Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал "насыщенное" предстоящее председательство России в Совбезе ООН. Москва намерена реализовывать все предусмотренные таким статусом права, отметил представитель Кремля.

Обложка ©

Telegram / Постпредство России при ООН

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Василий Небензя
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров